Экс-митрополита Владимира Котлярова похоронят на Никольском кладбище

Сегодня гроб с телом прибыл в Троицкий собор Александро-Невской лавры.

В пятницу, 21 января, в Троицком соборе Александро-Невской лавы пройдет Божественная литургия и отпевание бывшего митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира Котлярова. Похороны пройдут на Никольском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе Казанского Кафедрального собора.

Митрополит скончался 19 января на 93-м году жизни. Гроб с телом прибыл в собор сегодня.

Известно, что Владимир Котляров родился 27 мая 1929 года в Казахстане в семье диакона. Он отучился в Джамбульском статистическом техникуме, после чего поступил в Московскую духовную семинарию. Служил в Никольском кафедральном соборе Алма-Аты, в 1995 году его назначили управляющим Санкт-Петербургской епархией и постоянным членом Священного Синода. В марте 2014 года он был почислен на покой.

Фото: vladimirsobor.spb.ru