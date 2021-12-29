Экс-министра экологии Татарстана осудили на восемь лет колонии

19 лет назад он "заказал" убийство местного жителя из-за жалоб на него.

Суд признал виновным экс-министра экологии Татарстана Агляма Садретдинова в подстрекательстве к убийству. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Татарстану.

Было установлено, что в 2003 году Садретдинов, будучи главой Буинского района, организовал убийство местного жителя, так как тот неоднократно жаловался на чиновника в различные инстанции. Бывший министр обратился к участникам одного из преступных сообществ, которые за 180 тысяч рублей убили мужчину.

В 2010 году исполнитель и посредник данного преступления были приговорены к значительным срокам лишения свободы. Садретдинова признали виновным по статье о подстрекательстве к убийству. Ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее в Петербурге двое сотрудников ГИБДД избили 24-летнюю девушку-оперативника.

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