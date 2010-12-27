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Экс-министр транспорта может стать первым вице-губернатором Петербурга
Сегодня, 6:14
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lesjasap

Экс-министр транспорта может стать первым вице-губернатором Петербурга

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В Смольном информацию о назначении Максима Соколова пока не подтвердили.

Политолог Марат Баширов сообщил, что бывший министр транспорта Максим Соколов может в ближайшее время занять должность первого вице-губернатора Петербурга. Информация об этом размещена в Telegram-канале "Политджойстик" днем 21 ноября.

По словам эксперта, для городских властей подобное назначение будет правильным решением. Чиновник сможет помочь Смольному реализовать актуальные проекты, связанные с транспортной инфраструктурой. На данный момент данные сведения в администрации города не подтвердили. 

Напомним, что сейчас в Петербурге действуют десять вице-губернаторов, но "первого" среди чиновников нет. С июля 2019 года Максим Соколов состоит в совете директоров "Аэрофлота". Мужчина также является генеральным директором компании "Группа ЛСР".

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге учительницу уволили из-за резких высказываний в Twitter.

Фото: Piter.tv
 

Теги: вице-губернатор, максим соколов, экс-министр
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

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