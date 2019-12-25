Экс-мэр Махачкалы подал иски к администрации колонии "Черный дельфин"

С 2015 года он отбывает пожизненное наказание по делу об организации убийства следователя.

Бывший мэр Махачкалы Саид Амиров подал иски к администрации колонии "Черный дельфин", в которых просил улучшить питание, лечение и другие условия его содержания. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на судебные документы.

С 2015 года экс-глава региона отбывает пожизненное наказание в колонии по делу об организации убийства следователя. Отмечается, что Амиров жаловался на условия в камере, которые не пригодны по состоянию его здоровья. Из-за своей инвалидности он прикован к коляске. Всего было подано несколько десятков заявлений, последнее из которых – осенью 2024 года.

Ранее Трамп распорядился возобновить работу тюрьмы "Алькатрас", закрытую 62 года назад.

Фото: pxhere.com