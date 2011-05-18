Экс-майора полиции Петербурга осудили на 9 лет за взятки от мигрантов

Бывший полицейский крышевал рынок и нелегалов.

Суд в Петербурге признал бывшего майора полиции виновным в получении взяток и покровительстве нелегальным мигрантам. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в 1 млн руб., сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.

Следствием установлено, что с мая 2022 года по апрель 2024 года экс-участковый получал деньги от иностранцев за непривлечение к ответственности и "спокойное проживание" в Петербурге. Кроме того, он получал плату от торговцев Сенного рынка, закрывая глаза на нарушения. Общая сумма незаконного дохода составила свыше 400 тыс. руб.

Операция по задержанию полицейского проводилась ФСБ и подразделением собственной безопасности МВД. В ходе мероприятий были проверены места проживания мигрантов, из которых доставили около 130 человек.

Суд также лишил осужденного звания "майор полиции" и запретил занимать государственные должности в течение 5 лет. Двое его сообщников — иностранные граждане, выступавшие взяткодателями, — получили сроки 4 года и 7,5 лет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Фото: Piter.TV