  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Экс-игрок "Рубин" заявил о желании работать в "Зените"
Сегодня, 13:31
157
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Экс-игрок "Рубин" заявил о желании работать в "Зените"

0 0

Он подчеркнул, что с уважением относится к Семаку.

Бывший полузащитник "Рубина" и сборной Турции по футболу Хасан Кабзе заявил о желании работать в петербургском "Зените". Его слова приводит "Матч ТВ".

Экс-футболист ответил на вопрос, как бы он отреагировал на предложение главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака стать помощником в его штабе. По словам Кабзе, они бы "побежал" на эту должность, поскольку с уважением относится к Семаку, с которым когда-то вместе играл за "Рубин".

Не ожидал, что Сергей будет таким хорошим тренером, горжусь им и желаю ему всего самого лучшего. Я надеюсь, что он будет еще более успешным и возглавит европейскую команду.

Хасан Кабзе, экс-игрок "Рубина"

Напомним, Хасан Кабзе играл в "Рубине" с 2007-го по 2010 год. В составе клуба из Казани полузащитник стал двукратным чемпионом России. На его счету 62 матча во всех турнирах и восемь голов.

Ранее первый тренер Мостового заявил, что игрок должен уйти из "Зенита".

Фото: Piter.tv

Теги: сергей семак, фк зенит, фк рубин, хасан кабзе
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии