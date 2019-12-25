Экс-игрок "Рубин" заявил о желании работать в "Зените"

Он подчеркнул, что с уважением относится к Семаку.

Бывший полузащитник "Рубина" и сборной Турции по футболу Хасан Кабзе заявил о желании работать в петербургском "Зените". Его слова приводит "Матч ТВ".

Экс-футболист ответил на вопрос, как бы он отреагировал на предложение главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака стать помощником в его штабе. По словам Кабзе, они бы "побежал" на эту должность, поскольку с уважением относится к Семаку, с которым когда-то вместе играл за "Рубин".

Не ожидал, что Сергей будет таким хорошим тренером, горжусь им и желаю ему всего самого лучшего. Я надеюсь, что он будет еще более успешным и возглавит европейскую команду. Хасан Кабзе, экс-игрок "Рубина"

Напомним, Хасан Кабзе играл в "Рубине" с 2007-го по 2010 год. В составе клуба из Казани полузащитник стал двукратным чемпионом России. На его счету 62 матча во всех турнирах и восемь голов.

Ранее первый тренер Мостового заявил, что игрок должен уйти из "Зенита".

Фото: Piter.tv