Экс-губернатора Челябинской области обвинили во взятке в 34 млн рублей

Уголовное дело завели по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в получении взятки в размере 34 млн рублей. Об этом сообщили "Известия".

По данным издания, Дубровский получил деньги от семьи предпринимателя Геннадия Вильшенко, бывшего владельца компании "Южуралмост". Эти сведения озвучили на судебном заседании по делу Екатерины Краснихиной — юриста семьи Вильшенко, которую обвинили в растрате бюджетных средств при исполнении дорожных госконтрактов.

Уголовное дело против экс-губернатора является новым эпизодом в расследовании по делу о незаконной деятельности владельцев "Южуралмоста". Сумма взятки, которую он попросил за покровительство при проведении аукционов на ремонт дорог, составила 34 млн рублей.

Дубровский руководил Челябинской областью в период с сентября 2014 года по март 2019 года. Потом чиновник ушел в отставку по собственному желанию, сейчас он находится в розыске.

Ранее мы сообщали, что бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина заподозрили в получении взятки в 8,5 млн рублей.

Фото: Piter.tv