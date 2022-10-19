Экс-граждане Украины, получив гражданство России, могут служить в МВД

Владимир Колокольцев рассказал о том, кто может работать в полиции.

Бывшие граждане Украины, получив гражданство России, могут служить в правоохранительных органах. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном часе в нижней палате парламента сделал министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Глава МВД пояснил депутатам, что сотрудников профильного ведомства может быть исключительно гражданин России.

У нас есть непреложный принцип отбора кадров: сотрудником может быть только гражданин Российской Федерации. Поэтому бывшие украинские граждане, став гражданами РФ, имеют все основания. Владимир Колокольцев, глава МВД РФ

Эксперт добавил, что на территориях Донецкой и Луганской народны республик, Херсонской и Запорожской областей будут сформированы управления МВД. МВД установило факт получения 227 млн рублей взятки экс-замглавы Минэнерго.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ