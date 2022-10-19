Экс-граждане Украины, получив гражданство России, могут служить в МВД

Бывшие граждане Украины, получив гражданство России, могут служить в правоохранительных органах. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном часе в нижней палате парламента сделал министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Глава МВД пояснил депутатам, что сотрудников профильного ведомства может быть исключительно гражданин России.
У нас есть непреложный принцип отбора кадров: сотрудником может быть только гражданин Российской Федерации. Поэтому бывшие украинские граждане, став гражданами РФ, имеют все основания.
Владимир Колокольцев, глава МВД РФ
Эксперт добавил, что на территориях Донецкой и Луганской народны республик, Херсонской и Запорожской областей будут сформированы управления МВД. МВД установило факт получения 227 млн рублей взятки экс-замглавы Минэнерго.
Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ
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