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Вчера, 23:00
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Экс-голкипер Игорь Акинфеев снялся в клипе группы "Руки вверх!"

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В видеоролике футболист появился вместе с супругой Екатериной Герун.

Экс-голкипер Игорь Акинфеев снялся в клипе группы "Руки вверх!". Ролик опубликован на официальной странице музыкального коллектива. 

В видеоролике футболист появился вместе с супругой Екатериной Герун.

Она меня целует ярко-красной помадой. 
А я ей говорю: "Не надо, слушай, не надо." 
Давай же обойдемся без прощальных обьятий. 
Мы больше не увидимся в этой кровати. 
Она меня целует и уже не узнает. 
Кого я обниму и кто меня обнимает. 
Давай с тобой просто помолчим на прощание. 
Мы больше не увидимся - все, до свидания! 

поет Сергей Жуков

По словам музыканта, в новом клипе можно наблюдать историю Акинфеева и его жены. Отметим, что певец и футболист дружат уже много лет. Так, Акинфеев часто посещает концерты группы "Руки вверх!". 

Ранее мы сообщали о том, что Netflix опубликовал трейлер сериала "Что/если" с Рене Зеллвегер

Видео:"Руки вверх!"

Теги: акинфеев руки вверх, культура, руки вверх
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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