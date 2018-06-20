В видеоролике футболист появился вместе с супругой Екатериной Герун.

Экс-голкипер Игорь Акинфеев снялся в клипе группы "Руки вверх!". Ролик опубликован на официальной странице музыкального коллектива.

В видеоролике футболист появился вместе с супругой Екатериной Герун.

Она меня целует ярко-красной помадой.

А я ей говорю: "Не надо, слушай, не надо."

Давай же обойдемся без прощальных обьятий.

Мы больше не увидимся в этой кровати.

Она меня целует и уже не узнает.

Кого я обниму и кто меня обнимает.

Давай с тобой просто помолчим на прощание.

Мы больше не увидимся - все, до свидания! поет Сергей Жуков

По словам музыканта, в новом клипе можно наблюдать историю Акинфеева и его жены. Отметим, что певец и футболист дружат уже много лет. Так, Акинфеев часто посещает концерты группы "Руки вверх!".

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Видео:"Руки вверх!"