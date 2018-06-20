Netflix опубликовал трейлер сериала "Что/если" с Рене Зеллвегер

Премьера сериала запланирована на 24 мая 2019 года.

Стриминговый сервис Netflix выпустил первый трейлер сериала "Что/если" с Рене Зеллвегер в главной роли. Видеоролик был опубликован на ютуб-канале компании.

Сюжет сериала повествует о таинственной женщине Анне, которая обладает даром феноменальным даром убеждения. Главная идея картины в демонстрации того, как один неприемлемый поступок провоцирует эффект домино и начинает разрушать налаженную жизнь хороших людей.

Главные роли в сериале исполнили обладательница премии "Осар" Рене Зеллвегер, Дэйв Эннэйбл, Хуан Кастано, Луис Хертэм, Блейк Дженнер, Джейн Леви и другие. Премьера сериала запланирована на 24 мая 2019 года.

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Видео: Netflix