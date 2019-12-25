Экс-главу Всеволожского района обвинили в растрате 121 млн рублей

Уголовное дело о растрате возбудили после обращений жителей района к председателю СК Александру Бастрыкину.

Бывшему главе администрации Всеволожского района Ленобласти предъявили обвинение в растрате на сумму 121,4 млн рублей. Чиновник выделил земельный участок в аренду СНТ, а затем вместо того, чтобы передать часть земли льготникам, расторг договор. Такую информацию предоставил Следком.

Уголовное дело о растрате возбудили после обращений жителей района к председателю СК Александру Бастрыкину.

По версии следствия, в 2012-2013 годах Соболенко вынес несколько постановлений о выделении земли для расширения СНТ "Осинка". Участок площадью 19,9 га был выделен и поставлен на учет в Росреестре. Районные власти и СНТ заключили договор аренды участка на инвестиционных условиях. Документом предполагалось, что некоторые участки будут переданы льготникам, в том числе многодетным семьям.

Соболенко после этого вынес постановление о расторжении договора, чем причинил ущерб муниципалитету на сумму более 121,4 млн рублей. Следователи считают, что бывший глава действовал с целью растраты имущества. Расследование дела продолжается.

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Фото: Piter.tv