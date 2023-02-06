  1. Главная
Экс-главу Минздрава Польши отпинали из-за решений во время пандемии COVID
Сегодня, 10:55
Экс-главу Минздрава Польши отпинали из-за решений во время пандемии COVID

Сейчас Адам Недзельский находится в больнице с травмами спины и туловища.

Бывшего министра здравоохранения Польши Адама Недзельского неизвестные активисты отпинали за решения, которые местный чиновник принимал во время пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты в эфире радиостанции RMF FM. В СМИ указали, что Недзельский занимал пост главы профильного ведомства при национальном правительстве премьер-министра Матеуша Моравецкого  в период с августа 2020 по август 2023 года. На текущий момент правоохранительным органам известно, что злоумышленников было двое. Мужчины в возрасте старше 30 лет около одного из ресторанов в центре Седлец атаковали потерпевшего. В момент  нападения они громко критиковали решения, принимавшиеся властями страны для борьбы с COVID-19. В результате сейчас жертва госпитализирована с телесными повреждениями, не угрожающими жизни пациента. Медики уточнили, что фиксируются травмы спины и туловища от ударов ногами.

Виновные в избиении бывшего министра здравоохранения Адама Недзельского скоро будут пойманы и будут сидеть. Ноль снисхождения.

Дональд Туск, премьер-министр Польши

Туск оценил военные расходы Польши в 2026 году.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Donald Tusk

