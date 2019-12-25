Экс-главу Минтруда Дагестана задержали по подозрению в создании преступного сообщества

Расул Ибрагимов также подозревается в мошенничестве.

Бывшего главу Минтруда Дагестана задержали по подозрению в создании преступного сообщества. Об этом рассказали региональные представители пресс-службы Следственного комитета. По данным ведомства, пойман Расул Ибрагимов. Мужчина обвиняется также в мошенничестве на сумму в 620 млн рублей.

Предъявлено обвинение бывшему министру труда и социального развития республики Дагестан Расулу Ибрагимову в совершении преступлений... "создание и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения" и "мошенничество в особо крупном размере. пресс-служба СК РФ по региону

Следственный комитет полагает, что в период с 2017 года по 2018 Ибрагимов создал ОПГ с целью получения незаконного дохода. В банду вошли сотрудники подразделения Минтруда Дагестана. Она занимались хищением бюджетных средств, выделенных на социальное обслуживание пожилых граждан, а также инвалидов. Предположительно, средства поступали на счета фиктивных компаний, а также за счет выплат необоснованных и завышенных премии подчиненным. Часть из них возвращалась подозреваемым.

В Дагестане загорелся танк на территории воинской части.

Фото: Piter.tv