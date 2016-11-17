В Петербурге осудят главу МО "Юго-Запад" за превышение полномочий

Светлана Андреева приняла некачественные ремонтные работы подрядчика, проигнорировав необходимость технадзора.

Красносельский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Светланы Андреевой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом 30 декабря сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По версии обвинения, с апреля по ноябрь 2018 года Андреева, будучи главой МО "Юго-Запад", приняла дорожно-ремонтные работы по контракту, заведомо зная о незаконности действия. Ситуацию отягчило отсутствие специалистов технадзора, из-за чего не были выявлены дефекты асфальта и некачественное исполнение работы, и тот факт, что более 600 тысяч рублей в 4-миллионном контракте были излишне предъявлены подрядчиком к администрации. Несмотря на плохую работу, Андреева утвердила исполнительную смету о ремонтных работах без участия технадзора.

Самовольность чиновницы принесла ущерб городу, нарушила процедуру утверждения документации и исполнение некачественного ремонта дорог.

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Фото: Piter.TV