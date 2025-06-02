Экс-главу "ИВА - инвалиды войны" задержали за мошенничество

В преступлении подозреваются экс-глава "Инвалидов войны" Андрей Чепурной и гендиректор НКО "Ветеран-Русь" Валерий Белялов.

Российские правоохранительные органы задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении общероссийской общественной организации "ИВА – Инвалиды войны". Соответствующее заявление через социальные сети сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она уточнила, что оперативникам удалось выявить криинальные эпизоды, о которым подозреваются бывший руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – "Инвалиды войны" Андрей Чепурной и генеральный директор автономной некоммерческой организации (НКО) "Центр медицинской и социальной реабилитации ветеранов войн "Ветеран-Русь" Валерий Белялов.

Следственные органы считают, что преступление было совершено в марте 2017 года, когда злоумышленники путем обмана приобрели право собственности на 48 объектов недвижимости. В результате комплекс зданий, составляющих Центр медицинской реабилитации воинов-интернационалистов "Русь", был безвозмездно передан НКО. Однако решение о заключении договора было одобрено в нарушение Устава нелегитимным собранием членов Центрального правления ООО "ИВА – Инвалиды войны". Своими действиями аферисты причинили материальный ущерб на сумму более одного миллиарда рублей. В мае 2023 года Рузский районный суд Подмосковья признал договор о передаче имущественного комплекса незаконным. До настоящего времени недвижимость находится в собственности некоммерческой организации.

В полиции пояснили, что для того, не допустить продолжения противоправных действий и восстановить нарушенные права инвалидов войны и участников специальной военной операции (СВО), будет направлено обращение в Мещанский районный суд Мсквы для наложения ареста на имущество санатория "Русь". Двоим предполагаемым организаторам криминальной схемы по ходатайству государственного обвинения судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования находится контролируется Генеральной прокуратурой страны.

Ранее, в августе 2019 года, приговором Волоколамского городского суда Московской области Андрей Чепурной уже был признан виновным в растрате денежных средств ООО "ИВА – Инвалиды войны". Ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

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Фото и видео: МВД Медиа