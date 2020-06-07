В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что экс-главный санитарный врач России Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве. Об этом он заявил в эфире НСН.
Онищенко отметил, что нерешительность в таких ситуациях может быть крайне губительной.
С удовлетворением вижу, что условия для этого есть. Главное — люди понимают всю серьезность ситуации
Геннадий Онищенко, экс-главный санитарный врач России.
Экс-главный санитарный врач России Онищенко заявил, что специалистам необходимо опираться на статистику и данные по заболевшим коронавирусом в США.
Ранее мы сообщали о том, что Путин призвал "как можно быстрее" снимать ограничения из-за коронавируса.
Видео:kremlin.ru
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