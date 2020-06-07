По его мнению, нерешительность в таких вопросах может быть губительной.

В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что экс-главный санитарный врач России Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве. Об этом он заявил в эфире НСН.

Онищенко отметил, что нерешительность в таких ситуациях может быть крайне губительной.

С удовлетворением вижу, что условия для этого есть. Главное — люди понимают всю серьезность ситуации Геннадий Онищенко, экс-главный санитарный врач России.

Экс-главный санитарный врач России Онищенко заявил, что специалистам необходимо опираться на статистику и данные по заболевшим коронавирусом в США.

Ранее мы сообщали о том, что Путин призвал "как можно быстрее" снимать ограничения из-за коронавируса.

Видео:kremlin.ru