Бывшая глава юридического комитета Юлия Осипова предстанет перед судом за воровство более 10 млн рублей

Начальница ведомства заключала контракты с компаниями, которые впоследствии не оказывали никаких услуг.

В Петербурге завершили расследование уголовного дела бывшего председателя юридического комитета Юлии Осиповой. Материалы обвинения за злоупотребление должностными полномочиями направят в суд, сообщила пресс-служба ГСУ СК по городу.

Следствие обвинило бывшую чиновницу в похищении из городского бюджета более десяти миллионов рублей в период с 2015 по 2017. Обвинение установило, что начальница ведомства заключала контракты с компаниями, которые впоследствии не оказывали никаких услуг. Юлия Осипова полностью признала свою вину, раньше она делала это лишь частично.

Напомним, что обвиняемую задержали в начале ноября 2018 года. До февраля она находилась под домашним арестом, пока не освободилась за 500 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на Московском вокзале мужчина ударил кулаком по лицу 61-летней женщине из-за замечания.

Фото: Юлия Осипова / ВКонтакте