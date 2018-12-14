Юлию Осипову отпустили из-под домашнего ареста под залог

Бывшей чиновнице Смольного изменили меру пресечения

Экс-глава Юридического комитета Петербурга Юлия Осипова отпущена судебным органом под залог. Чиновница обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Сама фигурантка частично призналась в содеянном. Об этом сообщает пресс-служба Объединенных судов по региону.

Отметим, что ранее петербурженка находилась под домашним арестом. Однако, Куйбышевская районная инстанция удовлетворило просьбу стороны защиты об изменении меры пресечения. В результате Осипова смогла выйти из дома за 500 тысяч рублей.

Напомним, что по версии следствия, руководительница в период с 2015 по 2017 года похитила из городского бюджета около 14,6 миллионов рублей. Обвинение полагает, что начальница ведомства заключала контракты с компаниями, которые впоследствии не оказывали никаких услуг.

Фото: Piter.tv