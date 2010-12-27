Экс-глава штаба Навального в Петербурге объявил о создании профсоюза студентов

Бывший глава петербургского штаба Навального Денис Михайлов заявил о запуске территориального союза студентов. В видеообращении он вместе со своими единомышленниками призывает активных студентов, обеспокоенных проблемами в своих вузах, объединяться. В качестве примеров проблем активист привел случай с выведенными из зала за вопросы студентами, выборы ректоров в двух столичных университетах и несколько других событий.
По словам Михайлова, инициативная группа уже начала подготовку документов для последующей регистрации союза. Муниципальный депутат Василий Кунин и депутат ЗакСа Максим Резник также выразили поддержку идее и пообещали оказывать посильную помощь студентам.
Ранее мы писали, что студенты из Ленобласти получили право на льготный проезд в Петербурге.
Фото: pixabay
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