Экс-глава штаба Навального в Петербурге объявил о создании профсоюза студентов

Идею поддержали муниципальный и городской депутаты.

Бывший глава петербургского штаба Навального Денис Михайлов заявил о запуске территориального союза студентов. В видеообращении он вместе со своими единомышленниками призывает активных студентов, обеспокоенных проблемами в своих вузах, объединяться. В качестве примеров проблем активист привел случай с выведенными из зала за вопросы студентами, выборы ректоров в двух столичных университетах и несколько других событий.

По словам Михайлова, инициативная группа уже начала подготовку документов для последующей регистрации союза. Муниципальный депутат Василий Кунин и депутат ЗакСа Максим Резник также выразили поддержку идее и пообещали оказывать посильную помощь студентам.

Ранее мы писали, что студенты из Ленобласти получили право на льготный проезд в Петербурге.

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