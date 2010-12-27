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Экс-глава штаба Навального в Петербурге объявил о создании профсоюза студентов
Сегодня, 19:50
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himif

Экс-глава штаба Навального в Петербурге объявил о создании профсоюза студентов

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Идею поддержали муниципальный и городской депутаты.

Бывший глава петербургского штаба Навального Денис Михайлов заявил о запуске территориального союза студентов. В видеообращении он вместе со своими единомышленниками призывает активных студентов, обеспокоенных проблемами в своих вузах, объединяться. В качестве примеров проблем активист привел случай с выведенными из зала за вопросы студентами, выборы ректоров в двух столичных университетах и несколько других событий.

По словам Михайлова, инициативная группа уже начала подготовку документов для последующей регистрации союза. Муниципальный депутат Василий Кунин и депутат ЗакСа Максим Резник также выразили поддержку идее и пообещали оказывать посильную помощь студентам.

Ранее мы писали, что студенты из Ленобласти получили право на льготный проезд в Петербурге.

Фото: pixabay

Теги: союз студентов, штаб навального
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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