Экс-глава штаба Алексея Навального в Петербурге заявил об избиении неизвестными

"Набросились сзади, повалили, молча отпинали".

О нападении неизвестных на своей странице в соцсети Twitter рассказал экс-глава штаба Алексея Навального в Петербурге, Александр Шуршев, который курировал "муниципальную" кампанию выборов сторонников в 2019 году. Он отметил, что двое неизвестных напали на него на улице, по пути из дома в магазин.

Набросились сзади, повалили, молча отпинали, но убежали, так как рядом были другие прохожие. Остались ссадины, в т.ч. на лице. Еду в травму. Четвертое нападение за год, полиция ни разу не отреагировала – написал Александр.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный потратит на закупку чашек и блюдец более 600 тысяч рублей. Чайные и кофейные наборы расписаны вручную и изготовлены на Императорском фарфоровом заводе.

Фото: Александр Шуршев / Twitter