Смольный потратит на закупку чашек и блюдец более 600 тысяч рублей

Чайные и кофейные наборы расписаны вручную и изготовлены на Императорском фарфоровом заводе.

Как стало известно в пятницу, 29 мая, городская администрация Петербурга объявила о закупке чайных и кофейных наборов – чашечка и блюдце – созданных на Императорском фарфоровом заводе и расписанных вручную. Об этом сообщила "Фонтанка".

236 пар обойдутся Смольному в 655 тысяч рублей. Издание отметило, что на закупку обратил внимание Штаб Навального. По данным "Фонтанки", наценка для администрации составила 11,6%. Так, чиновники будут пить чай исключительно из чашек формы "тюльпан".

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Фото: скриншот с сайта ipm.ru