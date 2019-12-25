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Смольный потратит на закупку чашек и блюдец более 600 тысяч рублей
Сегодня, 18:19
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smirenny

Смольный потратит на закупку чашек и блюдец более 600 тысяч рублей

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Чайные и кофейные наборы расписаны вручную и изготовлены на Императорском фарфоровом заводе.

Как стало известно в пятницу, 29 мая, городская администрация Петербурга объявила о закупке чайных и кофейных наборов – чашечка и блюдце – созданных на Императорском фарфоровом заводе и расписанных вручную. Об этом сообщила "Фонтанка".

236 пар обойдутся Смольному в 655 тысяч рублей. Издание отметило, что на закупку обратил внимание Штаб Навального. По данным "Фонтанки", наценка для администрации составила 11,6%. Так, чиновники будут пить чай исключительно из чашек формы "тюльпан".

Ранее мы писали, что губернатор внес новую поправку к проекту закона о городском бюджете.

Фото: скриншот с сайта ipm.ru

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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