Экс-глава правительства Кузбасса Телегин получил 12 лет

Помимо этого, ему придется выплатить штраф в 4,8 млн рублей.

Судебный процесс против бывшего мэра Ленинска-Кузнецкого и вице-губернатора Вячеслава Телегина затянулся на 3,5 года. Сегодня суд лишил экс-чиновника свободы на 12 лет, сообщило издание NGS42.RU.

Согласно постановлению, Телегин выплатит штраф в 4,8 млн рублей. Кроме того, после выхода из колонии мужчина не сможет работать на государственных и руководящих постах 2 года и 11 месяцев.

Следствие установило причастность Телегина в краже 73 млн рублей из городского бюджета в то время, когда он занимал пост главы Ленинска-Кузнецка. Деньги он и его пособники из подконтрольной фирмы "Экострой ЛК" получили на госконтрактах по строительству квартир для льготников.

Сам Телегин свою вину так и не признал. Также бывшего вице-губернатора лишили звания "Почетный гражданин Ленинска-Кузнецкого".

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Фото: Piter.tv