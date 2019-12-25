Экс-глава компании-разработчика Sukhoi SuperJet 100 объявлен в международный розыск

Александра Рубцова обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Два месяца назад его заочно арестовали.

Бывший президент компании-разработчика отечественного самолета Sukhoi SuperJet 100 АО "Гражданские самолеты Сухого" Александр Рубцов объявлен в международный розыск. Об этом информирует "Коммерсантъ".

Рубцова обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Два месяца назад мужчину заочно арестовали.

Следователи утверждают, что Рубцов был главой лизинговой компании АО "Ильюшин Финанс Ко" и на протяжении почти восьми лет "сдавал" ей в аренду 14 автомобилей премиум-класса. Транспортные средства принадлежали самому Рубцову, а также его родным и друзьям. Ущерб от данной деятельности оценивается в 18 миллионов рублей.

В 2019 году Рубцов покинул все занимаемые им посты, а зимой прошлого года отправился на лечение в Латвию. Защита бизнесмена утверждает, что он покинул территорию РФ до возбуждения уголовного дела и не пытался скрыться от следствия.

По данным "Коммерсанта", к розыску Рубцова могут подключиться сотрудники Интерпола.

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Фото: скриншот Youtube / Россия 24