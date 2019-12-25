Экс-глава "Туполева" Александр Конюхов стал советником Рогозина

Информация размещена на официальном аккаунте "Роскосмоса".

Бывший руководитель "Туполева" и вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации стал советником главы "Роскосмоса". Должность при Дмитрии Рогозине получил Александр Конюхов. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте государственной корпорации.

Чиновник будет отвечать за интеграцию предприятий ракетостроения. Он также займется контролем за ходом создания наземной космической инфраструктуры, необходимой для организации пилотируемой программы на космодроме "Восточный".

Первый образец метанового ракетного двигателя будет создан в 2022-2023 годах.