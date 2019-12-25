Экс-глава Серпуховского района Александр Шестун приговорен к 15 годам колонии

После освобождения он не сможет занимать должности на государственной службе в течение восьми лет.

Экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун приговорен к 15 годам колонии. Решение вынес Подольский городской суд.

Помимо реального срока Шестуну назначили штраф в размере 49 миллионов рублей. После освобождения он не сможет занимать должности на государственной службе в течение восьми лет.

Обвинение запрашивало для Шестуна 20 лет колонии и 50-миллионный штраф. Ему предъявили обвинение во взяточничестве, мошенничестве, отмывании преступных доходов и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Ранее у чиновника-миллиардера Александра Шестуна нашли новое имущество.

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