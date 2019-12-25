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Экс-глава Серпуховского района Александр Шестун приговорен к 15 годам колонии
Сегодня, 15:48
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matveyvn

Экс-глава Серпуховского района Александр Шестун приговорен к 15 годам колонии

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После освобождения он не сможет занимать должности на государственной службе в течение восьми лет.

Экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун приговорен к 15 годам колонии. Решение вынес Подольский городской суд.

Помимо реального срока Шестуну назначили штраф в размере 49 миллионов рублей. После освобождения он не сможет занимать должности на государственной службе в течение восьми лет.

Обвинение запрашивало для Шестуна 20 лет колонии и 50-миллионный штраф. Ему предъявили обвинение во взяточничестве, мошенничестве, отмывании преступных доходов и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Ранее у чиновника-миллиардера Александра Шестуна нашли новое имущество.

Фото: pixabay.com

Теги: приговор, суд, шестун
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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