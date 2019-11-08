У чиновника-миллиардера Александра Шестуна нашли новое имущество

Он был арестован 14 июня 2018 года.

В ходе дополнительной прокурорской проверки у заключенного под стражу чиновника-миллиардера Александра Шестуна нашли еще 858 объектов недвижимости стоимостью более 1 млрд рублей. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

По его словам, сторона обвинения потребует обратить объекты в доход государства. Отмечается, что бывший глава Серпуховского района Подмосковья вместе с подельниками скрывали факт владения. Среди обнаруженных объектов 780 являются земельными участками в Серпуховском районе совокупной площадью свыше 3 млн кв. м.

Напомним, что Александр Шестун занимал должность главы 15 лет с 2003 года. Он был арестован 14 июня 2018 года. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Сам экс-чиновник свою вину отрицает.

Видео: YouTube/Александр Шестун