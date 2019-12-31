Экс-глава Renault Карлос Гон бежал из Японии в Ливан

Иностранец спасался от политического преследования.

Экс-глава Renault и автоконцерна Nissan Карлос Гон бежал из Японии в Ливан. Там предприниматель встретился с президентом республики Мишелем Ауном. Об этом рассказали "РИА Новости" со ссылкой на собственный источник во внешнеполитическом ведомстве Ливана.

Он приехал. У меня нет деталей. Но на днях он вернулся, встретился с президентом республики прокомментировал спикер

Ранее СМИ сообщили об отъезде Гона из Японии. Бизнесмен решился на этот шаг несмотря на домашний арест. Сам Гон заявил, что покинул страну, так как спасался от политического преследования. Напомним, что иностранец имеет гражданство трех государств - Франции, Бразилии и Ливана.

Ранее Piter.tv писал о том, что новым президентом АвтоВАЗа стал швед Бо Андерсон.