Экс-глава Минфина раскритиковал внедрение цифрового рубля

Бывший министр финансов Михаил Задорнов раскритиковал внедрение цифрового рубля в России. Его слова приводит "Коммерсантъ".
Задорнов назвал эту инициативу "неудачной". По его мнению, "прикладное значение" цифрового рубля выглядит непонятным, а сроки его внедрения продолжат сдвигать. Экс-глава Минфина подчеркнул, что некоторые банки-участники эксперимента будут нести определенные издержки.
Ранее мы сообщали, что Минфин включил продажу Домодедово в план до конца года.
Фото: pxhere.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все