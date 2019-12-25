  1. Главная
Экс-глава Минфина раскритиковал внедрение цифрового рубля
Сегодня, 10:27
По его словам, некоторые банки-участники эксперимента  будут нести определенные издержки.

Бывший министр финансов Михаил Задорнов раскритиковал внедрение цифрового рубля в России. Его слова приводит "Коммерсантъ".

Задорнов назвал эту инициативу "неудачной". По его мнению, "прикладное значение" цифрового рубля выглядит непонятным, а сроки его внедрения продолжат сдвигать. Экс-глава Минфина подчеркнул, что некоторые банки-участники эксперимента  будут нести определенные издержки.

Фото: pxhere.com

