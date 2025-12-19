Пааво Вяюнюнен призвал помочь бизнесу, но при этом не снимать санкции с России.

Бывший министр иностранных дел Финляндии Пааво Вяюрюнен призвал действующее правительство европейской страны открыть государственную границу с Россией для того, чтобы улучшить экономическую ситуацию. Такое заявление западный дипломат сделал в авторской статье для местного издания Uusi Suomi. Эксперт заметил, что открытие границы с Россией позитивно скажется на росте экономических показателей и формировании рабочих мест. Наоборот, закрытие же границы, негативно сказалось на гостиничном и ресторанном бизнесе Финляндии, а также на авиакомпании Finnair. Последняя больше не использует российское воздушное пространство для осуществления международных рейсов по дальнемагистральным маршрутам. Такие проблемы принесли бизнесу Финляндии одни лишь убытки, по словам эксперта.

Открытие восточной границы быстро привлечет к нам множество туристов. Отели и рестораны получат новых клиентов… возобновление прямых рейсов не нарушит международные санкции против России... Финляндия извлекает из этого больше выгоды, чем любая другая страна. Пааво Вяюнюнен, экс-глава МИД Финляндии

Также дипломат прокомментировал недавние высказывания своих коллег из Хельсинки о якобы существующей угрозе со стороны Москвы и их требовании оставить границу закрытой. По словам Пааво Вяюнюнена, никакой опасности со стороны путешественников из России в Финляндии он не видит.

Заявление главы МИД Финляндии о России вызвало изумление на Западе.

Фото: pxhere.com