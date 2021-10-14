Экс-глава ГИБДД получил условный срок за взятки поездками на такси в Петербурге

Суд Петербурга назначил экс-начальнику районного ГИБДД пять лет условно и штраф 5 млн руб.

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему начальнику отдела ГИБДД Дмитрию Аведикову, признав его виновным в получении взяток в виде бесплатных поездок на такси. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

Следствие установило, что с 2021 по 2023 годы Аведиков, занимая должности заместителя начальника, а затем начальника районного отдела ГИБДД, вступил в сговор с представителями компаний "Главный Парк" и "Транс-Миссия". В обмен на непривлечение водителей такси к административной ответственности и игнорирование нарушений ПДД он получал услуги перевозки на сумму свыше 3 млн руб.

Суд приговорил Аведикова к пяти годам лишения свободы условно, назначил штраф в размере 5 млн руб. и запретил занимать руководящие должности в правоохранительных органах в течение шести лет. Кроме того, экс-начальник лишён звания подполковника полиции.

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивист обокрал петербуржца на 500 тыс. рублей на Московском вокзале.

Фото: Piter.TV