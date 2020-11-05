Экс-генерал МВД Сергей Умнов подал апелляцию на 12-летний приговор

Приговор генералу Умнову по делу о коррупции обжалован в суде Москвы.

Бывший помощник министра внутренних дел России генерал-лейтенант Сергей Умнов, осужденный на 12 лет лишения свободы по делу о взятках, обжаловал приговор вместе с другими фигурантами дела. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Апелляционные жалобы на приговор Хамовнического районного суда Москвы от 27 августа поступили 29 августа. Суд признал Умнова виновным в организации получения взяток и приговорил его к 12 годам колонии. По данным следствия, в 2013 году Умнов, занимавший пост начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, создал группу, в которую вошли его заместители Иван Абакумов, Алексей Семенов и начальник отдела УГИБДД Елена Копьева.

С 2013 по 2019 год они систематически получали деньги от представителей 11 коммерческих структур под видом пожертвований в "Фонд содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области". Общая сумма взяток составила 64 млн 656 тыс. руб. Часть средств, по материалам дела, тратилась на личные нужды фигурантов: приобретение автомобилей, оплату абонементов в фитнес-клуб, ремонт служебных кабинетов, организацию праздников и банкетов.

Другие фигуранты, включая Елену Копьеву, получили наказания в виде штрафов и лишения свободы условно.

Напомним, что бывшая тюрьма "Кресты" в Петербурге передана АО "ДОМ.РФ".

Фото: Pexels