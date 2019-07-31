Экс-футболист "Зенита" Эсекьель Гарай сдал положительный тест на коронавирус

Защитник сообщил об этом в Instagram

Аргентинский защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай стал первым игроком чемпионата Испании, который заболел коронавирусом. Футболист продолжает восстанавливаться после операции на крестообразной связке колена.

Гарай выложил пост в Instagram, в котором обратился к болельщикам.

"2020-й год начался для меня плохо. Я сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас чувствую себя хорошо, остается прислушиваться к органам здравоохранения. На данный момент побуду в изоляции" - написал защитник.

Напомним, Эсекьель Гарай выступал за "Зенит" с 2014-го по 2016-й года. В составе сине-бело-голубых аргентинский футболист стал чемпионом РПЛ, а также выиграл два суперкубка и один кубок России.

Ранее мы писали о том, что в АПЛ остановили сезон после того, как коронавирусом заболели главный тренер "Арсенала" Микель Артета и полузащитник "Челси" Каллум Хадсон-Одои.