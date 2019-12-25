Экс-футболист "Локомотива" рассказал, что Аршавин назвал его обезъяной

Он отыграл за клуб 17 матчей в 2006 году.

Бывший полузащитник "Локомотива" и сборной Ганы по футболу Лари Кингстон в интервью изданию "Спорт-Экспресс" рассказал, как столкнулся с расизмом в России.

Было несколько случаев расизма. Когда я играл за "Локомотив", один из фанатов на парковке обвинил меня в поражении и назвал обезьяной. На поле тоже был один неприятный эпизод, когда мы встречались с "Зенитом". Андрей Аршавин спорил со мной в одном из эпизодов и произнес слово "обезьяна". Но это нормально, я не обижаюсь на такие вещи. Лари Кингстон, экс-полузащитник "Локомотива"

Напомним, Лари Кингстон перешел в "Локомотив" из "Ахмата" в 2006 году на правах аренды. Полузащитник провел 17 матчей за клуб во всех турнирах и отметился дисквалификацией на шесть игр за умышленное нанесение травмы бывшему защитнику московского "Динамо" Леандро Фернандесу.

Ранее стало известно, что Андрей Аршавин получит руководящий пост в спортивном департаменте "Зенита".

Фото: fc-zenit.ru