Аршавин получит руководящий пост в спортивном департаменте "Зенита"

Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Андрей Аршавин получит руководящий пост в спортивном департаменте сине-бело-голубых. Об этом сообщил портал "Рейтинг Букмекеров".
На новой должности бывший футболист будет заниматься резервной командой "Зенита". Также он продолжит участвовать в работе трансферного комитета клуба.
Напомним, в составе "Зенита" Андрей Аршавин стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка Премьер-лиги, Суперкубка России, а также Кубка и Суперкубка УЕФА.
Ранее стало известно, что Вячеслав Малафеев покинул пост заместителя спортивного директора "Зенита".
Видео: YouTube / Zenit Football Club, КраСава
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