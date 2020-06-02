  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:50
72
d_s_sarkisov
Код вставки плеера

Аршавин получит руководящий пост в спортивном департаменте "Зенита"

0 0

Он будет заниматься резервной командой сине-бело-голубых.

Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Андрей Аршавин получит руководящий пост в спортивном департаменте сине-бело-голубых. Об этом сообщил портал "Рейтинг Букмекеров".

На новой должности бывший футболист будет заниматься резервной командой "Зенита". Также он продолжит участвовать в работе трансферного комитета клуба.

Напомним, в составе "Зенита" Андрей Аршавин стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка Премьер-лиги, Суперкубка России, а также Кубка и Суперкубка УЕФА.

Ранее стало известно, что Вячеслав Малафеев покинул пост заместителя спортивного директора "Зенита".

Видео: YouTube / Zenit Football Club, КраСава

Теги: андрей аршавин, фк зенит
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии