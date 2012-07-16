Экс-футболист Это'о ударил болельщика ногой после матча ЧМ-2022

Его увели с места происшествия.

Бывший футболист "Барселоны" и сборной Камеруна Самюэль Это"о ударил болельщика ногой после матча чемпионата мира-2022 между сборными Бразилии и Южной Кореи. Об этом сообщает La Opinion.

Инцидент произошел в Дохе, где прошла встреча в рамках 1/8 финала турнира. Бразилия добилась победы со счетом 4:1. Это"о присутствовал на трибунах. После игры несколько болельщиков подошли к нему, чтобы сфотографироваться. Один из них был с камерой. Между ним и экс-футболистом состоялся разговор, в результате которого камерунец начал преследовать болельщика.

В результате небольшой стычки мужчина потерял камеру. Когда он пытался ее поднять, Это"о ударил болельщика ногой по голове. Его увели с места происшествия.

Ранее мы сообщали, что фанаты сборной Марокко устроили погромы в Нидерландах.

Видео: YouTube / La Opinion