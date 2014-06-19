Фанаты сборной Марокко устроили погромы в Нидерландах

Ранее подобные беспорядки прошли в Бельгии.

Фанаты сборной по футболу из Марокко устроили массовые погромы на территории Нидерландов. Известно, что недовольные вышли на улицы трех крупных городов - в Амстердаме, Роттердаме и Гааге. Правоохранительным органам пришлось перекрывать дороги, а также проводить жесткие задержания нарушителей общественного порядка и спокойствия. По данным местного издания AD, таким образом арабское население вышло отмечать победу команды над канадской сборной на Чемпионате мира в Катаре.

Напомним, что накануне массовые беспорядки вспыхнули в центре Брюсселя во время матча сборных Марокко и Бельгии. Самые активные болельщики оказались недовольны после того, как судья не засчитал гол в ворота бельгийцев. Фанаты спорта начали поджигать автомобили, мусорные баки и закидывать сотрудники полиции камнями и другими предметами. Для разгона протестующих силовикам пришлось применить слезоточивый газ и водометы.

В настоящее время сборная Марокко по результатам групповой стадии вышла с первого места в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре. Таким образом спортсмены установили рекорд по набранным очкам среди африканских команд.

В США заявили, что обеспокоены усиливающимся подавлением протестов в Иране.

Фото и видео: Telegram / SHOT