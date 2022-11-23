В США заявили, что обеспокоены усиливающимся подавлением протестов в Иране

Власти США заявили, что обеспокоены усиливающимся подавлением со стороны чиновников и правоохранителей из Тегерана массовых протестов в Иране. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. на текущий момент Белый дом не может анонсировать никакого нового санкционного давления против страны Ближнего Востока.

Мы остаемся серьезно обеспокоены усиливающимся насильственным подавлением мирных протестов в Иране. Мы осуждаем власти Ирана, которые арестовывали и открывали огонь по мирным протестующим. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновнице задали вопрос о том, не думают ли в администрации о том, что антииранские санкции против руководящих лиц не приносят желаемого Вашингтоном результата, а также о том, какие дальнейшие шаги чиновники планируют дальше по урегулированию проблемы. Карин Жан-Пьер пояснила, что США продолжат работать и применять все имеющиеся инструменты для того, чтобы виновные в пресчтуплениях были привлечены к ответственности. Напомним, что уличные протесты в Иране не стихают на протяжении двух месяцев.

Байден обсудит с семьей, участвовать ли в следующих президентских выборах.

Фото и видео: Белый дом