Экс-дознавательницу из Петербурга наказали за подлог и утрату уголовного дела

Суд в Петербурге признал бывшую сотрудницу МВД виновной в подлоге и превышении полномочий.

Бывшая начальница отдела дознания Санкт-Петербургского ЛУ МВД на транспорте Татьяна Гурина осуждена за служебный подлог и превышение полномочий.

Смольнинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Татьяны Гуриной, которую следствие обвинило в неправомерных действиях при ведении уголовного производства. По материалам проверки, "фигурантка, нарушив процессуальные сроки и опасаясь дисциплинарных последствий, внесла в постановление заведомо ложные сведения". Эти данные позволили ей оформить прекращение уголовного преследования.

После этого, как указано в материалах суда, "уголовное дело не было передано в архив, что привело к его утере". В результате фигурант по делу оказался признанным лицом, привлечённым к уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ и части 2 статьи 292 УК РФ. При этом сама Гурина "вину не признала". Суд назначил ей два года условного лишения свободы и запретил занимать должности в системе правоохранительных органов в течение полутора лет.

Фото: Piter.TV