СМИ: Соколову провели основную экспертизу

Во время исследований его держали в закрытой палате под круглосуточным видеонаблюдением.

Во вторник, 17 декабря, стало известно о том, что экс-доценту Соколову провели основную экспертизу. Специалисты вынесли предварительные выводы. Об этом сообщает ТВЦ.

Известно, что во время исследований врачи держали обвиняемого в закрытой палате под круглосуточным видеонаблюдением. Отмечается, что медики проверили Соколова на все психологические отклонения. Также эксперты пообщались с родственниками экс-доцента.

Однако медики все же назначили дополнительные исследования. Какие именно пока не раскрывается.

Напомним, по предварительным данным следствия, 7 ноября 63-летний Соколов застрелил из обреза свою 24-летнюю возлюбленную, а через два дня расчленил её и попытался части тела выбросить в воды Мойки.

Ранее Адвокат Соколова заявил Piter.TV , что историк снова пытался покончить жизнь самоубийством. На этот раз в СИЗО.

Фото:vk.com/against_tartuffe