СМИ: Соколову провели основную экспертизу

Во вторник, 17 декабря, стало известно о том, что экс-доценту Соколову провели основную экспертизу. Специалисты вынесли предварительные выводы. Об этом сообщает ТВЦ.
Известно, что во время исследований врачи держали обвиняемого в закрытой палате под круглосуточным видеонаблюдением. Отмечается, что медики проверили Соколова на все психологические отклонения. Также эксперты пообщались с родственниками экс-доцента.
Однако медики все же назначили дополнительные исследования. Какие именно пока не раскрывается.
Напомним, по предварительным данным следствия, 7 ноября 63-летний Соколов застрелил из обреза свою 24-летнюю возлюбленную, а через два дня расчленил её и попытался части тела выбросить в воды Мойки.
Ранее Адвокат Соколова заявил Piter.TV , что историк снова пытался покончить жизнь самоубийством. На этот раз в СИЗО.
Фото:vk.com/against_tartuffe
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