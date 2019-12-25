  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Экс-доцента Университета путей сообщения осудили за взятку
Сегодня, 18:50
118
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Экс-доцента Университета путей сообщения осудили за взятку

0 0

Суд установил, что в 2018 году доцент получил от студента университета взятку в размере 14 тысяч рублей за положительные оценки своей курсовой и экзамена без реальной проверки знаний.

Кировский суд Петербурга признал виновным бывшего доцента Санкт-Петербургского университета путей сообщения в получении взятки. Ему назначили штраф в размере полумиллиона и запретили преподавать сроком на два года. Об этом 12 октября рассказали в пресс-службе городской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в 2018 году доцент получил от студента университета взятку в размере 14 тысяч рублей за положительные оценки своей курсовой и экзамена без реальной проверки знаний.

Ранее бизнесмен прописал в квартире в центре Петербурга 810 иностранцев. При этом местоположение этих иностранцев неизвестно.

Фото: Piter.tv


 

Теги: взятки, доцент, университет путей сообщения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии