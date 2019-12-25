Экс-доцента Университета путей сообщения осудили за взятку

Кировский суд Петербурга признал виновным бывшего доцента Санкт-Петербургского университета путей сообщения в получении взятки. Ему назначили штраф в размере полумиллиона и запретили преподавать сроком на два года. Об этом 12 октября рассказали в пресс-службе городской транспортной прокуратуры.
Суд установил, что в 2018 году доцент получил от студента университета взятку в размере 14 тысяч рублей за положительные оценки своей курсовой и экзамена без реальной проверки знаний.
Ранее бизнесмен прописал в квартире в центре Петербурга 810 иностранцев. При этом местоположение этих иностранцев неизвестно.
Фото: Piter.tv
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