Экс-доцента Университета путей сообщения осудили за взятку

Суд установил, что в 2018 году доцент получил от студента университета взятку в размере 14 тысяч рублей за положительные оценки своей курсовой и экзамена без реальной проверки знаний.

Кировский суд Петербурга признал виновным бывшего доцента Санкт-Петербургского университета путей сообщения в получении взятки. Ему назначили штраф в размере полумиллиона и запретили преподавать сроком на два года. Об этом 12 октября рассказали в пресс-службе городской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в 2018 году доцент получил от студента университета взятку в размере 14 тысяч рублей за положительные оценки своей курсовой и экзамена без реальной проверки знаний.

Ранее бизнесмен прописал в квартире в центре Петербурга 810 иностранцев. При этом местоположение этих иностранцев неизвестно.

Фото: Piter.tv



