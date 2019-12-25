Экс-депутат ЗакСа предложила провести референдум по закону о реновации

По данным члена партии "Справедливая Россия - За Правду" Надежды Тихоновой, в хрущевках проживает около 650 тысяч человек.

Экс-депутат Законодательного собрания Петербурга Надежда Тихонова предложила провести референдум по уже принятому закону о комплексном развитии территории — реновации. По ее мнению, петербуржцы должны сами решать, хотят они такого развития города или нет.

Напомним, жителей домов, построенных с 1957 по 1970 годы будут переселять. На это 2/3 собственников должны дать свое согласие. Тихонова приводит данные экспертов: в указанный период было построено 2356 хрущевок, в которых живут 650 тысяч человек.

Новая норма прямо повлияет на 650 тысяч человек и косвенно — на всех остальных. Вместо зеленых кварталов малоэтажной застройки, вероятнее всего, появятся стоящие вплотную друг к другу высотки и бесконечные парковки. Закон принят не в интересах горожан, а в угоду застройщикам. считает Надежда Тихонова.

В связи с этим политик предлагает провести региональный референдум. По ее подсчетам, для этого потребуется инициативная группа из 300 человек.

Ранее о грядущей реновации рассказал вице-губернатор Николай Линченко.

Фото: Piter.tv