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Экс-депутат ЗакСа предложила провести референдум по закону о реновации
Сегодня, 9:48
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Экс-депутат ЗакСа предложила провести референдум по закону о реновации

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По данным члена партии "Справедливая Россия - За Правду" Надежды Тихоновой, в хрущевках проживает около 650 тысяч человек.

Экс-депутат Законодательного собрания Петербурга Надежда Тихонова предложила провести референдум по уже принятому закону о комплексном развитии территории — реновации. По ее мнению, петербуржцы должны сами решать, хотят они такого развития города или нет.

Напомним, жителей домов, построенных с 1957 по 1970 годы будут переселять. На это 2/3 собственников должны дать свое согласие. Тихонова приводит данные экспертов: в указанный период было построено 2356 хрущевок, в которых живут 650 тысяч человек. 

Новая норма прямо повлияет на 650 тысяч человек и косвенно — на всех остальных. Вместо зеленых кварталов малоэтажной застройки, вероятнее всего, появятся стоящие вплотную друг к другу высотки и бесконечные парковки. Закон принят не в интересах горожан, а в угоду застройщикам.

считает Надежда Тихонова.

В связи с этим политик предлагает провести региональный референдум. По ее подсчетам, для этого потребуется инициативная группа из 300 человек. 

Ранее о грядущей реновации рассказал вице-губернатор Николай Линченко. 

Фото: Piter.tv

Теги: закон о крт, реновация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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