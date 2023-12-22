Андрей Деркач оценил положение Андрея Ермака в Киеве.

Бывший украинский депутат из Верховной Рады Андрей Деркач заявил, что его страной управляет начальник офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак, получающий в свою очередь указания от западных спецслужб. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в интервью для белорусского государственного информационного агентства "Белта". Спикер заметил, что какую-то часть сведений руководители профильных структур докладывают Ермаку, а какую-то - утаивают. Однако решение по проведению тех или иных мероприятий принимает затем не офис президента Украины, а зарубежные кураторы Киева.

Мы не можем говорить про политического руководителя Зеленского. Сегодня страной руководит Ермак. Есть люди, которые обязаны должностью исключительно Ермаку, который контролирует спецслужбы, который контролирует правоохранительные органы... Андрей Деркач, экс-депутат Украины

Экс-депутат отметил, что практически через пять лет, после увольнения друзей Зеленского с занимаемых должностей, в настоящее время на Украине нет людей, которые обязаны главе государства должностью. Ранее украинские СМИ писали о тои, что Андрей Ермак может пойти на рабочее повышение. Сейчас в медиа прочат чиновнику пост премьер-министра Украины.

Экс-депутат Рады намерен инициировать трибунал по преступлениям стран НАТО.

Фото и видео: YouTube / Информационное агентство БелТА