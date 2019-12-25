Экс-чиновник администрации Выборгского района скончался в Египте на отдыхе

В Египте умер экс-сотрудник администрации Петербурга Владимир Шабаров.

Во время отдыха в Египте скончался бывший начальник отдела районного хозяйства и благоустройства администрации Выборгского района Санкт-Петербурга Владимир Шабаров. Об этом сообщает КП-Петербург.

По словам очевидцев, трагедия произошла во время купания в море. Шабаров отдыхал с женой и детьми. В момент инцидента сын попросил отца помочь ему выйти из воды. Мужчина подал руку, после чего внезапно упал. По предварительной версии, у него произошёл сердечный приступ. Спасти его не удалось.

Близкие и бывшие коллеги Шабарова собирают средства для транспортировки тела в Петербург.

Владимир Шабаров занимал должность начальника отдела районного хозяйства и благоустройства администрации Выборгского района до 2024 года. Он курировал вопросы благоустройства территории, занимался проектами по очистке Суздальских озёр и ликвидации несанкционированных свалок.

Шабаров покинул должность после ухода из администрации заместителя главы Арины Артемовой, под руководством которой работал.

Ранее Piter.TV сообщал, что умерла актриса Людмила Егорова известная по сериалу "Улица разбитых фонарей".

Фото: пресс-служба Смольного