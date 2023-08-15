Иностранец напомнил о дефиците, который наблюдается в рядах ВСУ.

Вооруженные силы Украины начали отступление под Харьковом из-за удара российских сил. Соответствующее заявление в эфире американского журналиста Стивена Гарднера сделал бывший агент Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что в настоящее время киевскому режиму не хватает оружия и боеприпасов для сдерживания натиска в районе конфликта. Дополнительно ВСУ не имеет нужного количества установок для проведения контрбатарейной борьбы и систем противоракетной обороны для продолжения сражений.

Сейчас Россия начала наступление под Харьковом и оказывает серьезное давление на широком фронте. Украина эвакуирует население, а ВСУ отступают. Ларри Джонсон, экс-агент ЦРУ

"Идут к триумфу". Зеленскому сообщили неожиданные новости об операции ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Stephen Gardner