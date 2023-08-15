  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:56
75
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Экс-агент ЦРУ Джонсон: продвижение России под Харьковом заставило ВСУ отступать

0 0

Иностранец напомнил о дефиците, который наблюдается в рядах ВСУ.

Вооруженные силы Украины начали отступление под Харьковом из-за удара российских сил. Соответствующее заявление в эфире американского журналиста Стивена Гарднера сделал бывший агент Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что в настоящее время киевскому режиму не хватает оружия и боеприпасов для сдерживания натиска в районе конфликта. Дополнительно ВСУ не имеет нужного количества установок для проведения контрбатарейной борьбы и систем противоракетной обороны для продолжения сражений.

Сейчас Россия начала наступление под Харьковом и оказывает серьезное давление на широком фронте. Украина эвакуирует население, а ВСУ отступают.

Ларри Джонсон, экс-агент ЦРУ

"Идут к триумфу". Зеленскому сообщили неожиданные новости об операции ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Stephen Gardner

Теги: дефицит, контрнаступление, ларри джонсон, пво, про, цру
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии