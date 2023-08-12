Ларри Джонсон рассказал об ошибке президента Украины.

Решение украинского Владимира Зеленского начать контрнаступление Вооруженных сил Украины без необходимого вооружения привело к огромным потерям в рядах армии. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue works сделал бывший американский аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон.

В результате контрнаступления украинские войска потеряли примерно 60 тысяч — это безумно высокие цифры. <…> На мой взгляд, это преступление, как поступили с этими ребятами. Ларри Джонсон, экс-агент ЦРУ

Иностранный специалист заметил, что у киевского режима с самого начала не было шансов на успех в наступательных действиях в региональном конфликте против Москвы.. При этом американские политики в один голос убеждали лидера киевского режима Владимира Зеленского в том, что украинцы идут к триумфу. Результатам такой попытки стали невосполнимые потери личного состава ВСУ, о которых докладывают главе государства. Ларри Джонсон полагает, что основной причиной разгрома армии является отсутствие необходимого количества систем противовоздушной обороны и артиллерии, без которых бойцы не должны были даже переходить в наступление на укрепленные позиции российских войск.

"Мы не позволим". В США вынесли Зеленскому последнее предупреждение.

Фото и видео: YouTube / Dialogue works