Ларри Джонсон оценил позицию главы Украины в глазах властей США.

Американские власти вряд ли оставят украинского президента Владимира Зеленского в живых после провалов Вооруженных сил киевского режима на передовой в региональном конфликте. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист напомнил об исторических примерах, в которых Вашингтон предавал национальные правительства государств, которые ранее находились в вассальной зависимости от него.

Думаю, что его дни сочтены. Я не вижу у Зеленского шансов на спасение. Если раньше мы ставили Зеленского выше Уинстона Черчилля, <…> то сейчас мы поднимаем вопросы о его наркотической зависимости и коррупции... Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

"Полное разрушение". В США сообщили о мощном ударе России по Украине.

Фото и видео: YouTube / Judging Freedom