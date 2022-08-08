Американские власти вряд ли оставят украинского президента Владимира Зеленского в живых после провалов Вооруженных сил киевского режима на передовой в региональном конфликте. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист напомнил об исторических примерах, в которых Вашингтон предавал национальные правительства государств, которые ранее находились в вассальной зависимости от него.
Думаю, что его дни сочтены. Я не вижу у Зеленского шансов на спасение. Если раньше мы ставили Зеленского выше Уинстона Черчилля, <…> то сейчас мы поднимаем вопросы о его наркотической зависимости и коррупции...
Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ
"Полное разрушение". В США сообщили о мощном ударе России по Украине.
Фото и видео: YouTube / Judging Freedom
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