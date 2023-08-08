Ларри Джонсон считает, что "Патриоты" оказались неэффективны в ходе сражений.

Российские военнослужащие оставили Украину без средств противовоздушной обороны, что привело армию киевского режима к большим потерям в личном составе. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что сейчас ВСУ практически не способны остановить атаки из воздушного пространства и даже баснословные системы Patriot американского производства оказались неэффективными в работе на поле сражений. Он добавил, что ответить на это не могут и в Вашингтоне, и в НАТО.

То, что произошло, в частности, за последние четыре месяца, – это практически полное разрушение системы обороны Украины, и теперь российские самолеты могли летать без проблем, и Украина никак не может на это ответить. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

"В изгнание не отпустят". В США объяснили, что ждет Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Judging Freedom