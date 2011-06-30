В природном парке "Токсовский" открывается новая экотропа

Для любителей прогулок на свежем воздухе подготовили информационные стенды и арт-объекты, передающие информацию о флоре и фауне региона и об истории народностей, когда-то населявших Карельский перешеек.

В четверг, 28 сентября, в природном парке "Токсовский" Всеволожского района состоится открытие экологической и этнографической тропы "Курголовская". Об этом сообщила пресс-служба регионального комитета по природным ресурсам.

Все элементы благоустройства на тропе выполнены из переработанной упаковки от плавленого сыра. В том числе, для любителей прогулок на свежем воздухе подготовили информационные стенды и арт-объекты, передающие информацию о флоре и фауне региона и об истории народностей, когда-то населявших Карельский перешеек.

Церемония открытия состоится в 13:00.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)