Экотропа на набережной Ижоры станет доступной для маломобильных горожан

Площадь экотропы составит 5000 "квадратов".

На набережной реки Ижора в Колпинском районе стартовало строительство экотропы. Она будет доступна для маломобильных горожан – через каждые 25 метров организуют разворотную площадку. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Анатолия Повелия в понедельник, 28 августа.

Площадь экотропы составит 5000 "квадратов". Планируется возведение детского лазательного комплекса. Установят бинокль для наблюдения за местной флорой и фауной. Покрытие площадки будет песчаным.

Кроме того, рядом с комплексом для детей появится площадка для групповых занятий по йоге и силовым тренировкам. Севернее расположатся два теннисных стола.

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Фото: "Википедия"