Экотропу "Гряда Вярямянселькя" отремонтируют после нашествия вандалов

С мая 2024 года в Ленинградской области введена плата за посещение пяти ООПТ. За это время было собрано два миллиона рублей.

В заказнике "Гряда Вярямянселькя" проводятся работы по восстановлению инфраструктуры, поврежденной вандалами. Финансирование ремонта осуществляется за счет платы за посещение пяти наиболее популярных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Ленинградской области. Об этом будет свидетельствовать специальная табличка, установленная на маршруте. Идея установки таких информационных стендов на отремонтированных экотропах принадлежит губернатору Александру Дрозденко.

Ремонтные работы ведутся командой Дирекции ООПТ Ленинградской области. Работы продолжаются даже ночью, как сообщили в четверг, 19 сентября, в пресс-службе ведомства. С мая 2024 года в Ленинградской области введена плата за посещение пяти ООПТ. За это время было собрано два миллиона рублей.

В ближайшее время на собранные средства будут закуплены материалы и изготовлены поля для информационных щитов. Замена стендов планируется на протяжении всего года, включая зимний период.

Ранее мы сообщили о том, что месячник безопасности проходит в образовательных организациях Ленобласти.

Видео: Telegram / Дирекция ООПТ Ленинградской области